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موعد مباراة تشيلسي وبورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:30 ص
تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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يواجه فريق تشيلسي نظيره بورتو البرتغالي، يوم الأربعاء 7 أبريل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقد خسر فريق تشيلسي أمام وست بروميتش في آخر مواجهاته، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين تشيلسي وبورتو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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