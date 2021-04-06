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منتخب مصر الأوليمبي يتواصل مع ليفربول بشأن "صلاح"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سامي
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أكد مصدر بارز داخل الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، أن اتحاد الكرة المصري سيتواصل مع نادي ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي عقب قرعة أولمبياد طوكيو، المقرر لها 20 أبريل الحالي، من أجل ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي في الأوليمبياد.

وأوضح المصدر: يري المدرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إنه من الأفضل التواصل مع ليفربول عقب القرعة، لإرسال كافة التفاصيل الخاصة بتجمع المنتخب ومواعيد المباريات.

وأشار: لم يستقر غريب على أحد الثلاثة الكبار المرافقين للمنتخب، بإستثناء محمد صلاح الذي حدده كأول المشاركين معنا في طوكيو.

واختتم: من الممكن عدم إختيار أي لاعب آخر من الكبار، وأخذ صلاح فقط، وذلك وفقًا لإحتياجات المنتخب في كل مركز.

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