الطالع الفلكي الثّلاثَاء 6/4/202..كِيميَاء السّعَادَة!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة فرغ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 28 برمهات قبطى ، 6 نيسان رُومى ، 24 شعبَان ، ميمُون للغاية ،أدّ الصلوات والصّدَقَات وَهَبْ ثوابَها لأمواتك.





قال الحكيم المصرى: -الإجواز مَيِنْكِرُهوش ، يِنْزِعِلْ منهم بس.(أنور وجدى من فيلم خطف مراتى-1954)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الحَمَلْ تسدّس المرّيخ فى الجَوْزاء - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة تسديس المرّيخ ، التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لا غير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الواحدة و 17 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





هذا التسديس من أكثر أنواع التسديس سعداً فهو يرمز لعلاقة مُتوازنة واضحة خالية من التشويش بين الرجل والمرأة ، مع هذا التسديس بالإمكان توقّع جلسة تعارف ناجحة بين شاب وشابة بقصد الزواج مع إرتفاع الكيمياء بينهما من اللحظة الأولى ، عودة المياه لمجاريها بمجرّد إبتسامة بين زوجين غاضبيْن ، أو على أقل تقدير ليلة هانئة فى منزل سعيد ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: لا تضع نفسك فى مُقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسوم ، لكن ركز على هدفك من الطريق المُستقيم.





برج الجوزاء: رُبَّما تحدثت اليوم مع زوجة المستقبل فانتَقِ ألفاظك بعناية، إن كنت مُتزوّجاً فجهّز نفسك بالهدايا المُنَاسِبَة إستعداداً لشهرعسل بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الأسد: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة وإستثمرها، فى العمل أوالعاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.





برج العذراء: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت.





برج الميزان: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين لك حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العقرب: مساعدتك لأحد زملاء العمل أو ذَوى رَحِمِكْ مالياً وفى السرّ عملٌ خَيّر فأبق عليه طىّ الكتمان ، النّاس لبعضها.





برج القوس: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الجدى: فنجان من القهوة المركّزة يفى بالغرض لتهدئة أعصابك المشدودة ونقل تروس نشاطك فى العمل للمستوى الرّابع ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة قد تضيع عليك أموالاً لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.





برج الحوت: عليك أن تستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.



