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محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تحصين 20466 رأس ماشية من الابقار والأغنام بنطاق المحافظة، جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة اول امس.

وقد أوضح وكيل الوزارة أنه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الجلد العقدي للابقار وجدري الاغنام، وان المديريه تقوم ايضا بمراقبه اسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملة القوميه للتحصين المشار اليها ستستمر على مدى شهر كامل،

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية أن حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا،و أن الدوله تعمل على زيادة الانتاج الحيوانى بما يؤدى الى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، كما أكد على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الامراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

وأوضح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى بدأت السبت الماضي الموافق 3 إبريل الجاري اعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الأبقار والأغنام بنطاق محافظة الدقهلية وذلك ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام واوضح المحافظ ان أعمال الحملة أسفرت خلال الأيام
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية
محافظ الدقهلية: تحصين 20466 رأس ماشية

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