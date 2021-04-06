Advertisements

تامر حسني يُغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
قرر المخرج محمد سامي الاستعانة بالفنان تامر حسني لكي يقوم غناء تتر مسلسله الجديد"نسل الأغراب"، بدلاً من المطربة أنغام.

مسلسل"نسل الأغراب"بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، نجلاء بدر، مي عمر، محمد دياب، سلوى عثمان، فردوس عبد الحميد، هدير عبد الناصر، عماد زيادة، إدوارد، محمد جمعة، محمد مهران، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه حصريًا على شاشة قنوات دي إم سي.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان تامر حسني حاليًا عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، وهو قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.
تامر حسني يُغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"
تامر حسني يُغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"
تامر حسني يُغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"
تامر حسني يُغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"

أخبار تهمك

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 17 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب المنتخب يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج