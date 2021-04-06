تامر حسني يُغني تتر مسلسل "نسل الأغراب"

قرر المخرج محمد سامي الاستعانة بالفنان تامر حسني لكي يقوم غناء تتر مسلسله الجديد"نسل الأغراب"، بدلاً من المطربة أنغام.



مسلسل"نسل الأغراب"بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، نجلاء بدر، مي عمر، محمد دياب، سلوى عثمان، فردوس عبد الحميد، هدير عبد الناصر، عماد زيادة، إدوارد، محمد جمعة، محمد مهران، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه حصريًا على شاشة قنوات دي إم سي.



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان تامر حسني حاليًا عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، وهو قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.