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مسؤولون: مجموعة العشرين ستناقش التعافي من أزمة فيروس كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مسؤولون قبل الاجتماع الافتراضي الذي يستعد له القادة الماليين في العالم يوم الأربعاء انهم سيناقشون كيفية تنسيق السياسات لمساعدة اقتصاداتهم المتضررة بالفيروس علي الخروج من الركود بسرعات مختلفة للغاية.

قال مسؤولون من الرئاسة الإيطالية إنه عندما يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم مؤتمرهم عبر الفيديو، فإن الاستجابة غير المكتملة لأزمة COVID-19 الحالية ستكون على رأس جدول أعمالهم. 

وعقدت إيطاليا، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، إحاطة قبل اجتماع يوم الأربعاء وقال مسؤولون إن المجموعة ستعيد التأكيد على الحاجة إلى عدم تخفيف إجراءات التحفيز في وقت مبكر للغاية ومناقشة كيفية مساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

على عكس الاجتماع الأول لرئاسة إيطاليا في (فبراير)، سيتبع هذا الاجتماع بيان رسمي. وقال أحد المسؤولين: "الإشارات الأولى غير متكافئة، وبعض الاقتصادات تنتعش بشكل جيد ويترك البعض الآخر وراء الركب، وهذا أمر يعيق آفاق الاقتصاد العالمي".

تتباين معدلات التلقيح بفيروس كورونا على نطاق واسع، حيث تفوقت بريطانيا والولايات المتحدة بشكل كبير على معظم دول الاتحاد الأوروبي وآسيا والدول الأفريقية على وجه الخصوص. وقال المسؤول "في الوقت الحالي الأداة الرئيسية للسياسة الاقتصادية هي اللقاحات"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتبنى أيضًا حوافز مالية ضخمة يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى تعافي أسرع. وأضاف "نحن ندرك أنه لا يمكن لبعض الدول الخروج من هذه الأزمة والبعض الآخر لا... لذا فإن مجموعة العشرين هي أفضل مكان لمناقشة هذه الجوانب وإيجاد حلول".

وقال المسؤولون، إن مجموعة العشرين ستحافظ على التزامها بالتوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى من مستويات الضرائب المفروضة على الشركات والضرائب المفروضة على عمالقة الإنترنت بحلول منتصف العام، كما ستركز على تخفيف ديون الدول الفقيرة. بالنسبة لهذه الدول، فإن أحد الخيارات قيد الدراسة هو تمديد تعليق تكاليف خدمة الديون السارية حاليًا حتى يونيو.

ومع ذلك، لا توجد مقترحات على مستوى مجموعة العشرين لتوسيع إطار السياسة لإعادة هيكلة الديون مع أي مبادرات جديدة لإعفاء ديون البلدان التي تكافح من أجل السداد، حسبما قال المسؤولون.

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