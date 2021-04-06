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وسائل إعلام إيرانية: توجيه الاتهام إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:38 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بتوجيه الاتهام إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي.

 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، جددت دعوتها لتحقيق العدالة لضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران العام الماضي.

 

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم أنه في ذكرى سقوط الطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين أرض جو، تنضم الولايات المتحدة للدول المطالبة بتحقيق العدالة لـ 176 من الركاب المدنيين الأبرياء وطاقم الطائرة.

 

وأكد البيان أنه بعد مرور عام على الحادثة يواصل النظام الإيراني حماية المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، ويتستر على جرائمهم.

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