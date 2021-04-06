Advertisements

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يواجه نادي ريال مدريد نظيره فريق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.


ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.
خط الدفاع: أندي روبيرتسون – أوزان كاباك – ناثانييل فيليبس – ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: فينالدوم – فابينيو – تياجو الكانتارا.
خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد تشكيل ليفربول ا الابطال

أخبار تهمك

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 11 ساعة

"التنمية المحلية" توضح مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالصيف.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أتلانتا فى دوري أبطال أوروبا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي في غياب محمد صلاح

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون فى الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد لايبزيج اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام لايبزيج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج