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مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة للتعريف بالبرامج المقدمة من السفارة الفرنسية بمصر لمرحلة الدكتوراه

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر ندوة تعريفية أونلاين Online Weninar مع السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك للتعريف بالبرامج المقدمة من السفارة الفرنسية بمصر لمرحلة الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه، عقدت الندوة من خلال برنامج زووم Zoom Application.

أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين، مشيرا إلى أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

افتتحت اللقاء الأستاذة الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، ورحبت بالسادة ممثلين السفارة الفرنسية بمصر والحضور من مختلف كليات الجامعة، وأكدت على أن البرامج المقدمة من السفارة هي فرص عظيمة تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات ومراكز البحث الفرنسية ذات المراكز المتقدمة عالميًا والتي تقدم منح دراسية للطلاب الناطقين باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية في مختلف المجالات بما يتضمن المجالات التطبيقية وبالأخص مجال العلوم الطبية والصحة.

تناول اللقاء شرح مفصل عن كيفية التقدم لمختلف أنواع المنح المتاحة والشروط الخاصة بكل منها، والتى تتضمن منح خاصة بدراسات الدكتوراه ومنح خاصة بأبحاث ما بعد الدكتوراه في المجالات التطبيقية المختلفة.

يذكر أنه فى نهاية اللقاء تم الإجابة عن كافة استفسارات الحضور والتأكيد على توفير الدعم الفني للتقدم من خلال مكتب العلاقات الدولية بالتعاون مع السفارة الفرنسية.

جدير بالذكر أن فرنسا تعد من بين البلدان الأكثر استقطابًا للطلاب في إطار الحراك الأكاديمي على الصعيد الدولي، وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة في قائمة البلدان المستضيفة للطلاب الأجانب على الصعيد العالمي؛ وتتصدر قائمة البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية المستضيفة للطلاب، إلا أن السفارة الفرنسية توفر فرص دراسية متنوعة تُدرس ليس فقط باللغة الفرنسية ولكن أيضًا فرص دراسية تُدرس باللغة الإنجليزية، لذلك حرص مكتب العلاقات الدولية على التواصل مع السفارة الفرنسية لنشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين بجامعة حلوان بمختلف فرص الابتعاث المقدمة من السفارة الفرنسية بمصر.

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