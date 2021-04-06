موسيماني يُجهز مفاجأة سعيدة لصلاح محسن أمام سيمبا التنزاني

يخوض فريق النادي الأهلي مواجهة يوم الجمعة المقبل أمام ضيفه سيمبا التنزاني والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتعتبر مباراة سيمبا التنزاني تحصيل حاصل لكلا الفريقين بعدما ضمن الأهلي وسيمبا التنزاني التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط فيما يأتي الفريق التنزاني الصدارة بـ13 نقطة.





واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منح صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر فرصة المشاركة في لقاء الجمعة المقبل أمام سيمبا التنزاني.





وحصل صلاح محسن على وعد من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على المشاركة في مباراة يوم الجمعة المقبل بعدما غاب عن مباراتي فيتا كلوب في الكونغو لشكواه من آلام في العضلة الأمامية ثم استبعاده من القائمة النهائية لمباراة المريخ السوداني الأخيرة.