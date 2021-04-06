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قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:08 ص
الأردن
الأردن
وكالات
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قرر النائب العام في عمَّان، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في التحقيقات المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                                          

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

 

ويذكر أن الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

 

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حظر النشر النائب العام الأردني الامير حمزة أمن الأردن أحدث السبت

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