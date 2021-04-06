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منتخب مصر للسلاح يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
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فاز المنتخب المصري للشباب للسلاح بذهبية منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر حتى يوم 11 من أبريل (نيسان) الجاري.

وتعد تلك الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق في السلاح، كما تعد الذهبية الأولى أيضا لمصر في بطولات العالم للشباب.

وتغلب منتخب الشباب المصري المصنف الخامس عالمياً على منتخب روسيا المصنف الثالث عالمياً في النهائي بنتيجة 38-45 ليتوج "الفراعنة" بالميدالية الذهبية، فيما حصل المنتخب الروسي على الميدالية الفضية وفاز المنتخب الفرنسي بالميدالية البرونزية.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف الأول عالمياً وبطل العالم في الدور قبل النهائي بنتيجة 31-45.

وانطلقت بطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح في مصر يوم الثالث من أبريل (نيسان) الجاري وتختتم يوم 11 من الشهر ذاته.

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منتخب مصر للسلاح يفوز بالميدالية الذهبية منتخب مصر للسلاح

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