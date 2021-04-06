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أحلى أيام.. تامر حسني يستعيد ذكريات الكحرتة مع أحمد فلوكس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استعاد الفنان تامر حسني ذكرياته مع صديقه الفنان أحمد فلوكس خلال فترة الجامعة، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر حسني صورتين له من أرشيف الذكريات الخاص به، وعلق عليهم قائلاً:"بما إن فلوكس نزل صور الكحرتة، هحكيلكوا حكايتهم، أصلاً مش عارف ازاي نجحنا في كلية إعلام أنا وفلوكس".

وتابع تامر حسني قائلاً:"هنا بقى كنت طول الليل والنهار بعمل ألحان محدش بيسمعها غير فلوكس، وطبعًا اهتمامه بغنايا وألحاني واضح جدًا في الصورة، وهو كان فلوكس العاطفي ليل نهار حب في التليفونات لحد ما أبوه حبيب قلبي دخل شنقه بالسلك دا، وأنا اخدتلي واحدة بالسماعة دي على دماغي".

وأضاف تامر حسني قائلاً :" والصورة اللي تحسوا فيها إن أنا فيها نجيب محفوظ دي كانت تمويه عشان أبوه أول ما يدخل يلاقيني في السليم، وأحمد يتروق لوحده".

واختتم تامر حسني كلامه قائلاً :" حبيبي يا لوكس، أحلى أيام والله، سلملي على بابا جدًا، وقوله ضربة السماعة طمرت أهيه".

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