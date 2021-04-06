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تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جمهورية مصر العربية 2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:12 ص
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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تطبيق الاستعلام عن فاتوره الكهرباء في جمهورية مصر العربية 2021

بالطبع الجميع كل شهر يبحث عن تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جمهورية مصر العربية 2021، حيث أن الفاتورة يتم دفعها شهريا والتسهيل على العملاء لمعرفة قيمة سداد الفاتورة فقد وفروا اللينك الخاص الذي سنوضحه في السطور القادمة لمعرفة قيمة الفاتورة، وحتى عندما ياتى المحصل يكون العميل على دراية بقيمة الفاتورة، ومن هنا بدأ الكثير البحث عن هذا اللينك للتعرف على قيمة فواتيرهم دون الذهاب الى أي مكان مختص او انتظار المحصل لمعرفة قيمة الفاتورة، وهذا ما سنوضحه لكم فنحن حريصين دائما على مساعدتكم في اي رحلة بحث، والذي يشغل بال الكثيرين الان هو البحث عن اللينك الخاص بمعرفة قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط
يمكن القول من خلال الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط أنه يمكن من خلال الموقع الالكتروني الدخول عليه وتسجيل الاسم وبعض البيانات وبعدها سيتضح أمامك الفاتورة التي تستعلم عنها ويمكن الدفع من خلال احدي خدمات فوري أو الدفع عن طريق الشركة  الخاصة بوزارة الكهرباء او عن طريق المحصل.

ومن المعروف أن شركات الكهرباء كثيرة ومن بينهم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وايضا شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وشركة الإسكندرية والدلتا وشمال الدلتا والعديد من الشركات الأخرى المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة، ويمكن الاستفسار عن أي شيء أو دفع الفواتير الكهربائية من خلال أي من الشركات الموضحة أعلاه ولكن يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الخاص بالشركة وسوف موضحه.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021
أما عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 فيمكن التوضيح من خلال ما يلي:-

- يجب أولا الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة.
- الان يحب الدخول على أيقونة الخدمات وبعد ذلك الضغط على كلمة الاستعلام.
- الان يجب توضيح بعض البيانات مثل الاسم ليتم إيضاح الفاتورة.

تطبيق الاستعلام عن فاتوره الكهرباء في جمهورية مصر العربية 2021

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