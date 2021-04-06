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فورمولا وان: تعديلات كبيرة على حلبة ألبرت بارك تجعلها أسرع

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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أعلنت شركة جائزة أستراليا الكبرى، أن حلبة ألبرت بارك تخضع حالياً لتعديلات كبيرة بينها تغييرات هندسية سوف تحسّن من إمكانيات التجاوز، وأنها ستشهد أزمنة في التصفيات أسرع بما يقارب الخمس ثوانٍ، وهي ستكون جاهزة بحلول موعد الجائزة في تشرين الثاني - نوفمبر المُقبل.

وسيكون التغيير الأبرز في المنعطفين التاسع والعاشر، حيث يجري استبدال نقطة التوقّف الثقيلة بمنطقة سريعة التدفق، وتوسيع مناطق أخرى أو تغيير تصميمها، لخلق المزيد من خطوط التسابق والمطبات، بغية تعزيز المنافسة عن قرب بين السيارات.

وسوف يتمّ توسيع المنعطف الأوّل بـ 2.5 متراً، والمنعطف الثالث بمقدار أربع أمتار مع تعديل مستوى الميلان، والمنعطف السادس بمقدار 7.5 متراً لجهة يمين السائق، وسوف تزيد السرعة الأدنى للمنعطف من 149 كيلومتراً في الساعة إلى 219 كلم/س. 

وسوف يشهد المنعطفان التاسع والعاشر تعديلات، وسيصبح المنعطف الـ 13 أبطأ وأضيق، وسيتم أيضاً توسيع المنعطف الـ 15 إلى يمين السائق مع تعديل مستوى الميلان، وسيكون عدد المنعطفات 14، ويجري تعديل ترقيمها.

ويعني ذلك، أنّ السرعة المتوقعة في التصفيات ستزيد بمعدل 15 كيلومتراً في الساعة لتصل إلى 251 كلم/س، بسرعة قُصوى جديدة تبلغ 330 كلم/س.

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