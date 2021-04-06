محافظ قنا: إحالة المخالفين للإجراءات الاحترازية للنيابة



وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم من خلال تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد محافظ قنا على حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة، دون ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا الداودي المواطنين، بالاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدا على ثقته في وعى وتفهم المواطنين بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

