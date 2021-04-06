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البورصة توقف التداول علي أسهم 6 شركات لتجاوزها النسب المقررة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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 أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء


وأوضحت البورصة المصرية أن هذه الشركات هي : سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوي 10284نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1861.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2775.1 نقطة.



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