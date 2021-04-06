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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:30 ص
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
أحمد عصام
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أسفرت قرعة دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا عن مباريات نارية، حيث يصطدم فريق باريس سان جيرمان مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، ويعد هذا هو نهائي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره بايرن ميونخ، يوم الأربعاء 7 أبريل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا.

وسيقام دور الربع نهائي بالكامل من دوري الأبطال خلال شهر أبريل الجاري، ومن المقرر أن يلعب مباراة النهائي في اسطنبول بشهر مايو، وتأتي مواعيد جميع مباريات ذهاب دور الربع نهائي كالتالي :-

الثلاثاء 6 إبريل 2021
مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني.
ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي.
الأربعاء 7 إبريل 2021
بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي.
بايرن ميونخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي.

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