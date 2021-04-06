محافظ قنا: ارتفاع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة في المحافظة إلى 171 ألف و851



وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن أجمالي كروت فيزا تكافل وكرامة وصلت حتى الآن إلى ١٧١ ألف ٨٥١ فيزا منها (١١١١٨٦) فيزا تكافل و(٦٠٦٦٥) كرامة موضحا أنه إلى جانب الدعم النقدي الذي يتم تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة يتم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة.



من جانبه قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا انه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة للمنتفعين حتى يتسنى لهم صرف المستحقات المالية بواقع ١٠٨ فيزا لإدارة فنا، ٩٣ فيزا لإدارة نجع حمادي، ٩٢ فيزا لإدارة أبوتشت، ٧٧ فيزا لإدارة قوص، ٦٧ فيزا لإدارة دشنا، ٣٨ فيزا لإدارة نقادة، ٣٣ فيزا لإدارة قفط، ١١ فيزا لإدارة فرشوط، ٦ فيزات لإدارة الوقف.



وأشار إلى أنه تم التأكد من أحقية جميع المنتفعين ببرنامج تكافل وكرامة من خلال البحث الاجتماعي الذي أجرته لجان البحث التابعة للمديرية.



وذلك في إطار برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يستحقون الدعم.