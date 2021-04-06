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ميدو يقترب من تولي منصب جديد في الزمالك

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:30 ص
ميدو
ميدو
محمد سامي
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صرح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، تنوي تقديم عرض على أحمد حسام ميدو نجم الفريق السابق، من أجل تولي منصب مدير الكرة خلال الفترة القادمة.

وتابع المصدر: أن زيارة الثنائي ميدو بجانب حازم إمام لنادي الزمالك في الأيام الماضية، جاء فيها عرض للأول بتوليه منصب مدير الكرة بالنادي.

وأضاف: يأتي هذا القرار من جانب إدارة الزمالك، بإن ميدو الأنسب لقيادة منصب مدير الكرة أو المشرف العام على فريق الكرة، وسيساعد على حل المشاكل داخل الفريق، بسبب قربه من اللاعبين.

وكان ميدو قدم استقالته أمس الإثنين، من منصب المتحدث الإعلامي في نادي بيراميدز، بسبب بعض الأمور التي حدثت في الساعات الأخيرة.

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