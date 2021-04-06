4 شركات بالبورصة تشتري أسهم خزينة للحد من الهبوط

كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان 4 شركات مقيدة بها بشراء أسهم خزينة وذلك لإنقاذ الأسهم من الهبوط ، وهم

الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري





وقامت شركة الكبلات الكهربائية بشراءعدد 756.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.02%





وقامت إبن سينافارما بشراء 110 ألف أسهم خزينة، بينما قامت شركة الجيزة العامة للمقاولات بشراء1.6 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.18%، وقامت شركة الصعيد للمقاولات بشراء 350 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.66%.







