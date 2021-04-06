مدير الطب البيطري يقود حملة لتحصين الحيوانات ضد مرض الجلد العقدى وتوزيع 600 رأس أغنام على الأسر الأكثر احتياجا بمرسى علم

استمرار أعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض جدري الأغنام ومرض الجلد العقدي، بالبحر الأحمر، منذ بداية انطلاقها فى مطلع الأسبوع الجاري.



ومن جانبه قام الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يرافقه الدكتور علاء زين العابدين عميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة سوهاج رئيس قسم الولاده والتلقيح الصناعي بالمرور، على وحدة مرسي علم لمتابعة خطه التحصين ثم تم مشاركة لجان التحصين في مدينه الشلاتين من أطباء ومعاونين الإداره البيطريه بالشلاتين وبالاشتراك مع الدكتور سعيد والدكتور أسامه والدكتور محمد من معهد بحوث الصحراء، حيث تم فحص وترقيم وتسجيل وتجريع وتحصينهاعدد ٣٠٠ أغنام منها مائه أربعة وثمانين أغنام وخلفتها وتم جس ١٢٢ أغنام عشار عن طريق السونار.



وأكد الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه سوف يتم استكمال إجراءات التحصين والفحص ويقوم الجهاز التنفيذي للمشروعات الشاملة التابع لوزارة الزراعة بتوزيع عدد ٦٠٠ أغنام على مائتان أسره مستحقه وذلك لتخفيف العبء عن أهالينا في مدن الجنوب وذلك حرصا من وزارة الزراعة على مساعدة تلك الأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل لاهالينا وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.