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اليوم.. الرئيس الإسرائيلي يسمي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:45 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه سيكف عمن سيكلفه بتشكيل حكومة جديدة اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يكون اختياره بين زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي يائير لابيد.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، أوضح المتحدث باسم الرئيس الإسرائيلي في أعقاب اختتام ريفلين المشاورات مع زعماء الأحزاب، أن الإعلان عن قرار تكليف أحد الزعماء بتشكيل الحكومة سيكون يوم الثلاثاء، دون ذكر التوقيت الدقيق للإعلان.

 

وكان زعيم "الليكود" ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، حصل على دعم 52 نائبا في الكنيست، وهم من حزبه و3 أحزاب دينية متشددة متحالفة معه، بينما حصل، يائير لابيد، وزير المالية الأسبق، زعيم حزب "يش عتيد" على دعم 45 عضوا في الكنيست من "أزرق أبيض" وحزب العمل و"إسرائيل بيتنا" و"ميرتس"، إضافة إلى حزبه.

 

فيما حصل زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينت، على دعم 7 نواب، بينما رفضت 3 أحزاب أخرى، لها 16 مقعدا إجمالا، تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة.

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