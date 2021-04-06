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وزير الخارجية السعودي يسلم رسالة للمسؤولين الأردنيين تؤكد دعم الرياض لعمان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:41 ص
السعودية
السعودية
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الأردنية ، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سلم رسالة للمسؤولين الأردنيين تؤكد دعم الرياض لعمان في مواجهة جميع التحديات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

 

ويذكر أن الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

 

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