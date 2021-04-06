"التعامل مع فيروس كورونا" ندوة بكلية العلوم بجنوب الوادي



في البداية تحدث الدكتور حميلي عبد الشافي، عميد الكلية عن أهمية الحفاظ على البيئة، وأن كلية العلوم كلها في خدمة البيئة وكل ما يخص الإنسان.



وتناولت الندوة معلومات عن فيروس كورونا المستجد ومشاكله وفترة حضانته وسرعة انتشاره وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية منه.



يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للأسبوع البيئي الثالث عشر، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي في الفترة من 4 – 8 أبريل 2021، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



نظمت كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، ندوة بعنوان " كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد"، حاضرت فيها الدكتورة إيمان سمير فخري، المدرس بكلية التمريض بقنا، وبحضور الدكتور حميلي عبد الشافي، عميد كلية العلوم، والدكتور محمود النوبي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بن الوليد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.