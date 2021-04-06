جامعة الإسكندرية توافق على إعادة طبع ونشر كتاب "تاريخ البحرية المصرية"



جاءت المذكرة للتعريف بتاريخ البحرية المصرية العريق، والمعارك البحرية التى خاضتها على مدى العصور، ودورها فى العصر الحديث، وفى حرب الاستنزاف، وتفاصيل عمليات القوات الخاصة البحرية التى خاضتها مثل إغراق المدمرة إيلات، وعملية الحفار، فضلًا عن دورها فى حرب أكتوبر المجيدة.

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والقوات البحرية المصرية لإعادة طبع ونشر كتاب " تاريخ البحرية المصرية".