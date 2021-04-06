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عرض مسرحية "عبور وانتصار" على مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض مسرحية "عبور وانتصار" مُجددًا على مسرح عبد المنعم مدبولى "متروبول سابقا"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، والمسرحية تدور أحداثها بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور في حرب أكتوبر 1973.


مسرحية "عبور وانتصار" هي مسرحية وطنية استعراضية، من تأليف وإخراج محمد الخولي، يقوم ببطولتها هانى كمال، منير مكرم، عبد السلام الدهشان، عادل شعبان، وإيمان سالم، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعى، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيى فهمى، والعرض.

تهدف المسرحية لتنمية الروح الوطنية لدى الأطفال والشباب والكبار الذين لم يعاصروا هذه الفترة، حيث يتناول العرض فترة الإعداد والتدريبات والتخطيط لحرب أكتوبر 1973، وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تحول الهزيمة إلى نصر كبير .

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