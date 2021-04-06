"الرقابة المالية" توافق على نشرة طرح 45.8% من أسهم ماكرو كابيتال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم أن ليس لديها ما يمنع من نشر نشرة الطرح الخاصة بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال (MCRO) لبيع حد أقصى 264.513 مليون سهم بنسبة حتى 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة.





وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية، أن الشركة حددت طرح أسهمها بسعر حده الأقصى 6.15 جنيه عن طريق الطرح في السوق الثانوي ، حيث أن الطرح العام للشركة سيكون للجمهور وأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3% تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.





وتطرح الشريحة الثانية سيكون طرح خاص للمستثمرين المؤهلين وهم المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية وفقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019.





كما أن الحد الأقصى للطرح الخاص هو بيع حتى عدد 251.287 مليون سهم تمثل نسبة 95% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 43.5% تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.





وذكرت نشرة الطرح أن ماكرو جروب سوف تقوم بإبرام اتفاقية مع مستثمر أساسي يتعهد بموجبها بالمشاركة في الطرح عن طريق الاكتتاب مباشرة أو عن طريق شركات تابعة أو شقيقة في أسهم الطرح الخاص بمبلغ 13 مليون دولار أو مايعادلها بالجنيه المصري بناء على سعر الطرح النهائي.





وأشارت إلى أن ذلك بشرط الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول يوم الجمعة الموافق 30 إبريل الجاري، وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية يكون لها تأثير سلبي على المركز المالي للشركة .



