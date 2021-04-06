Advertisements

"الرقابة المالية" توافق على نشرة طرح 45.8% من أسهم ماكرو كابيتال

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:58 ص
الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم  أن ليس لديها ما يمنع من نشر  نشرة الطرح الخاصة بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال (MCRO) لبيع حد أقصى 264.513 مليون سهم بنسبة حتى 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة.

وأوضحت الهيئة  في بيان للبورصة المصرية، أن الشركة حددت طرح أسهمها بسعر حده الأقصى 6.15 جنيه عن طريق الطرح في السوق الثانوي ، حيث أن الطرح العام للشركة سيكون للجمهور وأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3% تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وتطرح الشريحة الثانية سيكون طرح خاص للمستثمرين المؤهلين وهم المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية وفقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019.

كما أن الحد الأقصى للطرح الخاص هو بيع حتى عدد 251.287 مليون سهم تمثل نسبة 95% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 43.5% تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وذكرت نشرة الطرح أن ماكرو جروب سوف تقوم بإبرام اتفاقية مع مستثمر أساسي يتعهد بموجبها بالمشاركة في الطرح عن طريق الاكتتاب مباشرة أو عن طريق شركات تابعة أو شقيقة في أسهم الطرح الخاص بمبلغ 13 مليون دولار أو مايعادلها بالجنيه المصري بناء على سعر الطرح النهائي.

وأشارت إلى أن ذلك بشرط الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول يوم الجمعة الموافق 30 إبريل الجاري، وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية يكون لها تأثير سلبي على المركز المالي للشركة .

وأوضحت أنه في حالة تجاوز تقييم شركة ماكرو جروب- في إطار عملية الطرح- الحد الاستثماري المخصص من قبل المستثمر، يحق للمستثمر إنهاء تلك الاتفاقية.

أخبار تهمك

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"التنمية المحلية" توضح مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالصيف.. فيديو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يقترب من تولي منصب جديد في الزمالك

منذ ساعة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

10:08 ص

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج