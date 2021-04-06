Advertisements

27 حفل رمضانى للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements


اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة البرنامج الفني والثقافي لدار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان والذي يقام على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور. 

صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا واضاف ان البرنامج ينفذ تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويضم 27 عرضًا يبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء ويتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلى فرق فنية شابة متفردو مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا .
 
وأشار صابر أن برنامج الليالى الرمضانية يضم 10 حفلات على مسرح النافورة الذى يشهد لأول مرة أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم يحييها كل من النجم محمد منير ، نسمة عبد العزيز ، مركز تنمية المواهب ( عرض الليلة الكبيرة ) ، الموسيقات العسكرية ، مدحت صالح ، دينا الوديدي ، نوران ابو طالب ، المنشد ياسين التهامي بالاضافة الى التونسية غاليه بن علي وفرقة الحضرة للانشاد الصوفي اللذان يقدمان ايضا عرضين علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .
 
كما يستضيف المسرح المسرح الصغير 3 سهرات اسلامية تضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول الفلبين ، اندونيسيا وفلسطين .
 
ويستمر برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف مسارحها بـ 12 حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، ثلاث حفلات لمركزتنمية المواهب ، فرقة تراث سيد درويش ، وحفل عيد القيامة لكورال ام النور ، حفلين لفرقة الانشاد الدينى ، اوركسترا الكونسرفتوار ، فعاليتين لنادى سينما الأوبرا، إلى جانب حلقة من سلسلة وهابيات .

أخبار تهمك

ميدو يقترب من تولي منصب جديد في الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

"التنمية المحلية" توضح مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالصيف.. فيديو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

منذ ساعة و 21 دقيقة

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

10:08 ص

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج