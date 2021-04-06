27 حفل رمضانى للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور



صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا واضاف ان البرنامج ينفذ تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويضم 27 عرضًا يبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء ويتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلى فرق فنية شابة متفردو مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا .



وأشار صابر أن برنامج الليالى الرمضانية يضم 10 حفلات على مسرح النافورة الذى يشهد لأول مرة أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم يحييها كل من النجم محمد منير ، نسمة عبد العزيز ، مركز تنمية المواهب ( عرض الليلة الكبيرة ) ، الموسيقات العسكرية ، مدحت صالح ، دينا الوديدي ، نوران ابو طالب ، المنشد ياسين التهامي بالاضافة الى التونسية غاليه بن علي وفرقة الحضرة للانشاد الصوفي اللذان يقدمان ايضا عرضين علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .



كما يستضيف المسرح المسرح الصغير 3 سهرات اسلامية تضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول الفلبين ، اندونيسيا وفلسطين .



ويستمر برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف مسارحها بـ 12 حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، ثلاث حفلات لمركزتنمية المواهب ، فرقة تراث سيد درويش ، وحفل عيد القيامة لكورال ام النور ، حفلين لفرقة الانشاد الدينى ، اوركسترا الكونسرفتوار ، فعاليتين لنادى سينما الأوبرا، إلى جانب حلقة من سلسلة وهابيات .

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة البرنامج الفني والثقافي لدار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان والذي يقام على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.