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مجموعة الزمالك.. موعد مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، نظيره مولودية الجزائر، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وتقام مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر يوم السبت المقبل الموافق 10 إبريل الجاري، على ملعب رادس في تونس، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية، على ملعب 5 يوليو، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، يوم الثلاثاء 23 فبراير الماضي.


ويحتل الفريق التونسي المركز الأول في المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، وضمن أحد بطاقتي التأهل والصعود بشكل رسمي إلي دور الثمانية.


بينما يتواجد مولودية الجزائر في المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، ويحتاج إلى التعادل لمجاورة الترجي إلي دور ربع النهائي كثانيًا، أو الفوز وخطف الصدارة.

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