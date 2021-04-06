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موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تنتظر جماهير كرة القدم كلاسيكو ناري يجمع بين برشلونة وغريمه الأزلي ريال مدريد، يوم السبت الموافق 10 أبريل الجاري، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، في إطار الجولة الـ30 من الدوري الإسباني الممتاز.


وفاز برشلونة بصعوبة على بلد الوليد، أمس الإثنين، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الليجا.


وتواجه برشلونة وريال مدريد في 181 مباراة بالدوري الإسباني، حقق الملكي الفوز في 74 مواجهة، مقابل 72 مباراة فوز للبرسا، فيما تعادلا في 62 مباراة .


فيما أحرز لاعبي برشلونة 288 هدفًا في شباك ريال مدريد، بينما سجل الميرنجي 291 هدفا في شباك البارسا.


ويتواجد برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 63 نقاط.

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