طهران تعتبر استعداد واشنطن لإعادة النظر في بعض العقوبات موقفا "واعدا"

اعتبرت طهران، استعداد واشنطن لإعادة النظر في بعض العقوبات موقفا "واعدا"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستوقف خطواتها المتعلقة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي بمجرد رفع العقوبات والتحقق منها.

وحول إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، قال عراقجي إن ذلك لا يحتاج إلى محادثات.

وأفادت وكالة "فارس" بأن المشاركين في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد اليوم الجمعة، قرروا مواصلة أعماله حضوريا يوم الثلاثاء القادم في فيينا.

وأعلنت روسيا عقب الاجتماع الافتراضي الذي شاركت فيه الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي (إيران وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) أن الاجتماع ترك انطباعا بأن الأمور تتطور على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدما لن يكون سهلا.