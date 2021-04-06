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مياه قنا: إصلاح كسر بخط طرد صرف صحي المعنا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أوضح المهندس محمد بهاء، مدير إدارة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنه تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط طرد صرف صحي المعنا قطر ٥٠٠ مم GRP.
وأشار بهاء، إلى أنه فور إبلاغنا عن بالكسور، تم الدفع بمعدات من الحملة الميكانيكية والعاملين بالشبكة قنا للكشف وإصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن، وذلك ضمن تعليمات مشددة من المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.
كما تتقدم الشركة بخالص الشكر لجميع العاملين الذين يعملون بكد وإخلاص في إنهاء كافة الأعطال والكسور في أوقات حرجة وقياسية.

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