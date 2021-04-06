ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى 62.91 دولار

ارتفع برميل النفط الكويتي خلال جلسة أمس الاثنين بواقع 6 سنتات؛ ليصل سعر البرميل إلى 62.91 دولار، مقابل 62.85 دولار للبرميل في الجلسة السابقة؛ وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.









عالمياً، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% عند تسوية تعاملات أمس، مع القلق بشأن ارتفاع الإمدادات رغم التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.





وكان تحالف "أوبك بلس" قد أقر في الأسبوع الماضي زيادة تدريجية لإنتاج النفط في الفترة بين شهري مايو ويوليو، مقلصاً وتيرة خفض الإنتاج المنفذة في الأشهر الماضية.





كما ينظر المستثمرون باهتمام لتطورات المحادثات بشأن الصفقة النووية بين الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وإيران؛ ما قد يسفر عن زيادة محتملة للمعروض من النفط.





وجاء هبوط أسعار النفط رغم تفاؤل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الخام مع إضافة الاقتصاد الأمريكي عدد وظائف يتجاوز المتوقع في الشهر الماضي، فيإشارةً إلى أنتعاش أكبر اقتصاد في العالم.





مع انطلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الدولار، حيث قال رئيس استراتيجية السوق لدى "سي إم سي ماركتس"، مايكل مكارثي، إن كلاً من ضعف الدولار وزياة الثقة في نمو اقتصاد الولايات المتحدة أسهم في دعم أسعار الخام؛ وفقاً لـ"رويترز".





وفي الوقت نفسه، حذرت "إيه إن زد ريسيرش" من أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في دول مثل الهند والاتحاد الأوروبي يبقي التجار حذرين؛ إذ إن أي قيود متجددة من المحتمل أن تؤثر على الطلب.





على صعيد تداولات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنحو 1.1% إلى 62.86 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.4% عند 59.46 دولار للبرميل.







