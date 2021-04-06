مصادرة 42 شيشة في حملات على مقاهي الفشن ببني سويف



صادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف 42 شيشة وتحفظت عليها بمخازن الوحدة، عقب ضبطها بعددًا من المقاهي والكافيهات، خلال حملات للوحدة المحلية وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، تجاه المخالفين لقرار حظر تقديم الشيشة، والمخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.



وأكد المهندس محمود سعد شاهين، رئيس مركز الفشن، في بيان له، إنه تم رفع 110 طن مخلفات وقمامة من بمناطق متفرقة من شوارع المدينة وتفريغ الحاويات الثابتة، إضافة إلى جمع المخلفات المنزلية من قرى أبسوج والفنت ودلهانس وشنرا وتلت وإقفهص، ونواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز.



وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه تم تمهيد مدخل شنرا القبلي والبحري وطريقي "بني صالح ـ الفشن" و"صفط الخرسا ـ دلهانس" فضلًا عن صيانة كشافات الإنارة العامة ورفع كفاءة الكهرباء وإصلاح وصيانة أعطال الصرف الصحي ومياه الشرب بمناطق متفرقة من دائرة الوحدة.



ومن جانبه شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضبط الأسواق والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع حفاظا على صحة المواطنين، والاستمرار في الالتزام تطبيق الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

