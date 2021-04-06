Advertisements

وزير المالية: نجحنا فى خفض الدين العام وتحقيق فائض 1.8%

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالى الذى انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة «كورونا»، حيث انخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تحقيق فائض أولى ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وخفض الدين العام للناتج المحلى من ١٠٨٪ فى يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ فى يونيه ٢٠٢٠، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠.

قال الوزير، فى لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكى بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال العام المالى الماضى بنسبة ٣,٦٪، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمى.

أضاف الوزير، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، يُسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى في عام ٢٠٢٢، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

أكد الوزير، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أوضح الوزير أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار.

أعرب السفير البلجيكى عن تقديره للجهود المصرية فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، التى أسهمت فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين. 

أشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل.. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذى يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.

بحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتى المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات فى مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.

حضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.

أخبار تهمك

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"التنمية المحلية" توضح مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالصيف.. فيديو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يقترب من تولي منصب جديد في الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 18 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

10:08 ص

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج