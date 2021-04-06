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التموين: "السلع موجودة بوفرة.. ولا داعي للتزاحم" (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إن جميع أجهزة الدولة المصرية مهتمة بتوفير السلع الغذائية في شهر رمضان لأهالي المحافظة، موضحًا: "يتكاتف معنا هذا العام كل الوزارات، مثل الداخلية والدفاع والشركة القابضة للصناعات الغذائية متمثلة في الشركة الوطنية لتجارة الجملة والغرفة التجارية والقطاع الخاص".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء: "الكل يتهاتف لخدمة المواطن السوهاجي، وبدأنا نوزع المعارض وراعينا أن تكون في أماكن مفتوحة لكي نتفادى وباء كورونا، إذ أن معرض كلنا واحد نشر 7 أماكن لتقديم السلع للمواطنين وهناك 13 منفذ أخر تابع لمبادرة أمان، كما أن القوات المسلحة حاضرة بقوة من خلال 17 منفذ بالإضافة إلى 14 سيارة تجوب القرى والنجوع تعرض 58 سلعة مختلفة تصل إلى أبعد الأماكن".

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة ستشارك بـ14 هايبر ونصف جملة وستعرض كل مستلزمات المواطن العادي، كما تتراوح نسب التخفيضات من 20% إلى 25%: "لدينا ما لا يقل عن 20 هايبر وسوبر ماركت وستعرض أجود السلع".

وأردف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج: "نوفر كل السلع الغذائية الأساسية بجودة كبيرة وأسعار أقل.. كل حاجة موجودة وبوفرة ومفيش داعي للتزاحم".

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