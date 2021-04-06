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الأرصاد: الطقس حار والعظمى بالقاهرة 34 درجة (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ومائلا للحرارة جنوب سيناء وحارا على جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية ولطيفا على جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد ستكون مثيرة للرمال والأتربة، مع تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 22.
الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 15.
مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 17.
سيوة العظمى 32 والصغرى 13.
بورسعيد العظمى 26 والصغرى 17.
دمياط العظمى 25 والصغرى 16.
الإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 19.
السويس العظمى 34 والصغرى 18.
العريش العظمى 31 والصغرى 16.
طابا العظمى 31 والصغرى 22.
سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 15.
شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 21.
الغردقة العظمى 31 والصغرى 23.
الفيوم العظمى 34 والصغرى 20.
بني سويف العظمى 34 والصغرى 19.
المنيا العظمى 35 والعظمى 19.
أسيوط العظمى 35 والصغرى 18.

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