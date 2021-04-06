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حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والزينات الكهربائية بالجيزة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر إقامة موائد الرحمن بالأحياء والمراكز والمدن وحظر إقامة أي فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام وذلك للحد من التكدسات المرورية بالشوارع والميادين خلال شهر رمضان المعظم.

كما قرر محافظ الجيزة حظر إقامة أي فروشات علي الأراضي الفضاء بدون ترخيص، وكذلك حظر إقامة الزينات الكهربائية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بإتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم وحال المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية فورآ.

وقال المحافظ، إن القرارت تأتي في إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة، وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين.

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