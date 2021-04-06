81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا، إضافة إلى 6 إصابات بالسلالة "الجنوب إفريقية".

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية، عن آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور)، قولها إن جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس "مستوردة".

وكانت آنا بوبوفا، شددت على ضرورة عدم التوجه إلى الخارج، حيث تسجل أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أعدادا متزايدة من الإصابات بهذه النسخ المتحورة من الفيروس.

وأوضحت آنا بوبوفا، أن ما بين 60 و70% من الإصابات المسجلة في أوروبا في الوقت اللاحق هي الإصابات بالسلالة "البريطانية".

ولفتت إلى أن السلالة "البريطانية" ليس لها انتشار واسع في روسيا حتى الآن، لكن روسيا سجلت نحو 20 نسخة متحورة مختلفة من الفيروس، مؤكدة أن الباحثين يدرسونها حاليا.