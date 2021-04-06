الاعتماد والرقابة: قانون التأمين الصحي الشامل الأعظم في العصر الحديث (فيديو)

قال الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنه جرى الإعداد لقانون منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام 2007، وكان هناك محاولات لإصدار القانون في عام 2010 وكان في حاجة إلى إرادة سياسية للدولة المصرية، وهو ما توفر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف "أبو ساطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن قانون التأمين الصحي الشامل من أعظم القوانين التي تم إصدارها في العصر الحديث، وجرى إطلاق المنظومة في 29 نوفمبر 2019.





وتابع المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القانون أنشأ 3 هيئات منوط بهم تنفيذه، وهي هيئة التأمين الصحي الشامل إذ أنها منوطة بجمع الاشتراكات والصرف على المنظومة، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.





وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،: "اعتمدنا وسجلنا 58 منشأة ما بين مستشفيات ووحدات ومراكز رعاية أولية ومعامل وصيدليات ومراكز أشعة ومراكز طبية، كما جرى إطلاق المنظومة في الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، ونعمل على تسجيل المنشآت في المحافظات الثلاث، وسنبدأ منظومة تسجيل وحدات الرعاية الصحية الاولية في محافظة الإسماعيلية اليوم ولدينا 22 وحدة تقدموا بطلبات التسجيل، و3 مستشفيات تقدمت بطلبات التسجيل".



