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مبيعات"الأجانب" و"العرب" تهبط بمؤشرات البورصة في منتصف الجلسة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة اليوم الثلاثاء بضغوط بيعية مكثفة من الأجانب والعرب ، حيث هناك تخوفات لدى المستثمرين الأجانب بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وكذلك ترقب أى تعديلات قد تصدر حول ضوابط الشراء بالهامش "المارجن" والتى دفعت المستثمرين وشركات السمسرة لتسوية المراكز المالية  تحسبا لأى تعديلات محتملة.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوي 10233.3نقطة، و تراجع  أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3 % ليصل إلى مستوى 1811.6 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.2 % ليصل إلى مستوى 2719.8 نقطة.


وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية،  أن احتمالية تغير آلية التعامل المصرى مع سد النهضة الإثيوبى كان أحد الأسباب فى التراجعات الملحوظة، واستقرار الأجانب بخارج السوق لحين انتهاء حالة عدم اليقين.

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