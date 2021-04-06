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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 -4-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 867 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 759 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 650.57 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6072 جنيها.

سعر أونصة الذهب ت سجل 1732 دولار.



