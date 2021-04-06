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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 867 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 759 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 650.57 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6072 جنيها.

سعر أونصة الذهب تسجل 1732 دولار.

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