يوفنتوس يرغب في ضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية اإسبانية، عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في الظفر بخدمات عثمان ديمبيلي مهاجم نادي برشلونة في خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وانتقل ديمبيلي إلي صفوف برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 105 مليون يورو بجانب للمكافآت من بوروسيا دورتموند، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل ويجب أن يقرر اللاعب إذا ما كان سيجدد عقده أم سيتجه إلى تغيير المشهد.





وتتصارع العديد من الأندية الأوروبية الكبري لضم الاعب الفرنسي مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد في الصدارة.

وتألق صاحب ال23 عامًا وأظهر إمكانياته الرائعة هذا الموسم تحت قيادة كومان ويحاول مسؤولو برشلونة تجديد عقده أو بيعه في سوق الانتقالات الصيفية.





ولكن ليس يوفنتوس ومانشستر يونايتد الوحيدان الراغبان في ضم اللاعب، حيث يراقب ليفربول أيضًا وضعية ديمبيلي.





ويأتي أيضًا إهتمام من جانب يوفنتوس بضم ديمبيلي ليس بالأمر الجديد، حيث كان مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي الصيف الماضي وهناك العديد من الأسباب لهذا الاهتمام القوي من جانب كبير إيطاليا.





السبب الأول هو سرعة اللاعب والذي يحتاجه يوفنتوس بقوة للقسم الهجوم بجانب قدرات اللاعب على العودة لأداء المساندة الدفاعية.





وعلى المستوى الخططي، فإن سرعة ديمبيلي ومهاراته الرائعة تجعله سلاحًا مميزًا ليوفنتوس في الدفاع وكذلك الهجوم المرتد.





ولدي يوفنتوس حافز أيضًا وهو مرسوم النمو الذي سمح بوجود حافز ضريبي مميز للغاية للاعبين الأجانب في إيطاليا وهو السبب الرئيسي وراء انتقال كريستيانو رونالدو للفريق.





وهناك احترام كبير بين برشلونة ويوفنتوس وعلاقة قوية على مستوى التعاقدات آخرها في الصفقة التبادلية التي تمت بين آرثر ميلو وميراليم بيانيتش.



