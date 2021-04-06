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يوفنتوس يرغب في ضم نجم برشلونة
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:30 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية اإسبانية، عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في الظفر بخدمات عثمان ديمبيلي مهاجم نادي برشلونة في خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وانتقل ديمبيلي إلي صفوف برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 105 مليون يورو بجانب للمكافآت من بوروسيا دورتموند، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل ويجب أن يقرر اللاعب إذا ما كان سيجدد عقده أم سيتجه إلى تغيير المشهد.
وتتصارع العديد من الأندية الأوروبية الكبري لضم الاعب الفرنسي مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد في الصدارة.
وتألق صاحب ال23 عامًا وأظهر إمكانياته الرائعة هذا الموسم تحت قيادة كومان ويحاول مسؤولو برشلونة تجديد عقده أو بيعه في سوق الانتقالات الصيفية.
ولكن ليس يوفنتوس ومانشستر يونايتد الوحيدان الراغبان في ضم اللاعب، حيث يراقب ليفربول أيضًا وضعية ديمبيلي.
ويأتي أيضًا إهتمام من جانب يوفنتوس بضم ديمبيلي ليس بالأمر الجديد، حيث كان مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي الصيف الماضي وهناك العديد من الأسباب لهذا الاهتمام القوي من جانب كبير إيطاليا.
السبب الأول هو سرعة اللاعب والذي يحتاجه يوفنتوس بقوة للقسم الهجوم بجانب قدرات اللاعب على العودة لأداء المساندة الدفاعية.
وعلى المستوى الخططي، فإن سرعة ديمبيلي ومهاراته الرائعة تجعله سلاحًا مميزًا ليوفنتوس في الدفاع وكذلك الهجوم المرتد.
ولدي يوفنتوس حافز أيضًا وهو مرسوم النمو الذي سمح بوجود حافز ضريبي مميز للغاية للاعبين الأجانب في إيطاليا وهو السبب الرئيسي وراء انتقال كريستيانو رونالدو للفريق.
وهناك احترام كبير بين برشلونة ويوفنتوس وعلاقة قوية على مستوى التعاقدات آخرها في الصفقة التبادلية التي تمت بين آرثر ميلو وميراليم بيانيتش.
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