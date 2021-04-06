تعرّف علي عقوبات لجنه المسابقات على فريق المنيا بالقسم الثاني



قررت لجنه المسابقات بالقسم الثاني معاقبه لاعب المنيا والمدرب العام والمدرب المساعد بالايقاف والغرامه الماليه وذلك إثر ما حدث في مباراه المنيا وبني سويف.



وأعلنت لجنه المسابقات ايقاف اللاعب حسام حسن لمده 8 مباريات الي جانب فرض غرامه ماليه قدرها 5000 جنيه، إلي جانب إيقاف المدرب العام عماد الدين عبدالمتجلي لمده مباراه واحده وغرامه ماليه قدرها 250 جنيه والمدرب المساعد احمد يحيي إيقاف 8 مباريات وغرامه 5000 جنيه.



وكان نادي المنيا، قد تعادل بهدفين لكل فريق، مع فريق بني سويف، في المباراه التي جمعتهما على ملعب نادي المنيا بمدينه المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للموسم الكروي 2020\2021