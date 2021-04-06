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"المحمدي" يوجه رسالة إلى حسام البدري

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:36 ص
حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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وجه أحمد المحمدي نجم أستون فيلا رسالة إلى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على خلفية عدم انضمامه للفراعنة.

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "النقطة المهمة هي الصعود، الاجواء كانت صعبة في كينيا وفي لعيبة بقالها فترة بعيد عن المنتخب، كان الأهم هو الصعود والتأهل، الفترة الجاية صعبة علشان تصفيات كأس العالم، الناس لازم تقدر ظروف المنتخب والتجمع في فترات صغيرة بيكون صعب الأداء والأهم هو الأداء".

وتابع "الفترة الجاية هيكون في فترة اطول الجهاز يقدر يشوف اللعيبة بشكل أكبر، اتمنى الفترة الجاية اكون موجود وده شرف كبير لأي لاعب".

وأضاف "استبعادي عن المنتخب مع حسام البدري وجهة نظر فنية تحترم طبعًا، ممكن الفترة دي الجهاز يعتمد على عناصر تانية، لكن الفترة الجاية رأيي إنه هيعتمد على أصحاب الخبرات أكتر، في عناصر شابة انضمت هتبقى مفيدة للمنتخب".

وواصل المحمدي "مؤمن بمقولة ان الجهاز الفني له الرأي الاول والأخير ولكن في رأيي إن اللاعبين أصحاب الخبرات لازم يكونوا موجودين علشان يفيدوا القائمة حتى لو مش هيشاركوا اساسي، علشان تدي اللعيبة المنضمة حديثًا الخبرات، مع كوبر مكنتش بنضم في الأول ولما لعبت في الجابون قدمت بطولة مميزة، مش شرط اني العب اساسي علشان انضم، دي رؤية الجهاز الفني".

وتابع المحترف افي الدوري الانجليزي تصريحاته "وارد يكون عامل السن سبب في عدم ضمي، لكن في ناس اكبر مني انضمت عادي، علشان كدة أنا شايف ان ده مش سبب مش مقنع، ممكن يكون بيفكر ينزل بالسن ولكن المرحلة الجاية مختلفة".

واختتم احمد المحمدي تصريحاته "بخصوص شارة القيادة، انا بقالي سنين في انجلترا والمدير الفني هو الي بيقرر مش بالأقدمية، الموضوع مختلف برة مصر، انا بالنسبالي اتعودت ان لو المدير الفني مش هيختارني كابتن خلاص عادي، لو انا موجود مع المنتخب والشارة هتبقى مع حد تاني معنديش مشكلة".

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رياضة حسام البدري المحمدي الدورى الإنجليزي

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