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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 6-4-2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:40 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 6-4-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 6-4-2021
مانشستر سيتي X بوروسيا دورتموند – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ريال مدريد X ليفربول – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
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