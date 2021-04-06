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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 6-4-2021

جوزتبه X تشايكور ريزا سبور – الساعة الثالثة عصرا

فاتح قرا جمرك X هاتاي سبور – الساعة الثالثة عصرا

طرابزون سبور X قيصري سبور – الساعة السادسة مساء

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