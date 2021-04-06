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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري أوروبا اليوم الثلاثاء 6-4-2021.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 6-4-2021

غزل المحلة وسموحة
تقام مباراة غزل المحلة وسموحة في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد غزل المحلة

أسوان وإنبى
تقام مباراة أسوان وإنبى في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد أسوان الرياضى

القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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