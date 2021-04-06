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سماح عبد العال ابنة عارفة عبد الرسول في "خلي بالك من زيزي"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة الشابة سماح عبد العال في السباق الرمضاني المقبل 2021، من خلال مسلسل"خلي بالك من زيزي"، وهو من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.


وقالت سماح عبد العال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها ستظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، حيث أنها ستقدم خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "إلهام"، وهي الإبنة الصغري لـ"عنايات" التي تُجسد دورها الفنانة عارفة عبد الرسول، وشقيقة"وليد" الذي يُجسد دوره الفنان علي الطيب.


وأوضحت سماح عبد العال أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "خلي بالك من زيزي" هو وجود المخرج كريم الشناوي، حيث أنها سبق وتعاونت معه من قبل في فيلم "عيار ناري"، مُضيفة:" اللي حمسني أن مش أول تعاون بيني وبين كريم الشناوي احنا اشتغلنا مع بعض إعلان من ٣ سنين، وأول فيلم عمله عيار ناري كنت معاه من الأدوار الأساسية، وكان دور محوري في الأحداث، وأنا بحب أستاذ كريم وبحب اشتغل معاه".

وأعربت الفنانة سماح عبد العال عن سعادتها الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة عارفة عبد الرسول، حيث أنها تربطها علاقة صداقة قوية بها، بالرغم من أنها لم تتعامل معها من قبل، لكنها كانت على تواصل معها دائمًا عبر الهاتف، مُشيرة إلى أنها تحبها كثيرًا على المستوى الإنساني
والفني، وأن كواليس العمل معها كانت رائعة وممتعة.

وحرصت سماح عبد العال على طمأنه محبيها على حالتها الصحية بعدما خضعت لعملية جراحية في الكتف بسبب أدائها لأحد المشاهد في مسلسل "النهاية"، مُشيرة إلى أن حالتها الصحية تحسنت بنسبة كبيرة، لكنها مازالت تقوم بعمل جلسات العلاج الطبيعي، وأنها ستخضع لعملية جراحية أخرى خلال الأشهر المقبلة لإزالة الشريحة والمسامير التي قامت بتركيبهم في الكتف لأنها تشعر بالآلام شديدة نتيجة لوجودهم، مُضيفة :"الحمد لله الحادثة كانت كبيرة ولسة بعاني بس الحمد لله، وحكمة ربنا دايما خير".

مسلسل"خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، وهو من إنتاج عبدالله أبو الفتوح.
سماح عبد العال ابنة عارفة عبد الرسول في خلي بالك من زيزي
سماح عبد العال ابنة عارفة عبد الرسول في "خلي بالك من زيزي"
سماح عبد العال ابنة عارفة عبد الرسول في "خلي بالك من زيزي"

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